Украина вышла на марш за права животных. Только в Киеве собралось около тысячи человек

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В эти минуты в столице Украины началась самая масштабная гуманистическая событие, что призвана объединить людей вокруг гуманистических ценностей и привлечь внимание общественности к острой необходимости защиты животных от жестокости, передает УНН.

Детали

По инициативе UAnimals Марш за животных одновременно происходит в Киеве, Львове, Харькове, Тернополе, Одессе, Северодонецке, Чернигове — всего в 30 городах Украины, а также в Антарктиде, на станции “Академик Вернадский”.

Вместе с тысячами участников Всеукраинского марша за права животных мы обращаемся к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и депутатам Верховной Рады Украины с требованием законодательного запрета цирков с животными, контактных зоопарков, дельфинариев, пушных ферм и притравочних станций.

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“Мы требуем справедливости и призываем способствовать привлечению к ответственности живодеров и ”догхантеров“.

Нам говорят, что защита животных не ко времени. Но мы собрались здесь, потому что гуманность всегда актуальна. Предприниматели, актеры, артисты, волонтеры, студенты, пенсионеры, ветераны — мы все разные, но вместе требуем одного: спасти животных!

Пришел момент не обещаний, а изменений для спасения жизней!” - отметили организаторы.

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Сейчас в Киеве на Марш за животных вышло около тысячи человек.