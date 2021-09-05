КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Киеве обнаружили за минувшие сутки 141 больного коронавирусом. Один человек умер. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

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"141 подтвержденный случай заболевания коронавирусом за сутки в столице. Один человек умер. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 225 602", - сообщил Кличко.

Детали

Заболели 74 женщины в возрасте от 18 до 84 лет, 57 мужчин в возрасте от 21 до 88 лет. А также 4 девочки от 3 до 12 лет и 6 мальчиков от 1 до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 30 больных коронавирусом. А также 36 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели прошедшие сутки 52 человека. В общем коронавирус преодолели 216952 жителя столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 28, в Деснянском, Оболонском и Святошинском - по 20, и в Днепровском районе - 18 случаев", - отметил Виталий Кличко.

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Напомним

За сутки 4 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 1379 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. В больницы госпитализированы 899 человек, летальных случаев - 17.

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 69260 человек. Из них вакцинировано первой дозой - 20 430 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 48 830 человек. Всего с начала кампании сделали 9747714 прививок.