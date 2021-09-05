Пытался вывесить баннер против Путина: в Москве задержан активист

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Москве полиция задержала создателя телеграмм-канала "Что делать" Дмитрия Чебанова. Он пытался вывесить баннер против президента РФ Владимира Путина на здании Центрального детского мира на Лубянке. Об этом ОВД-Инфо сообщила гражданская жена активиста, передает УНН.

Детали

По словам гражданской жены, вместе с Чебановым, вероятно, задержали еще одного участника акции. Куда повезут задержанных, неизвестно. Телефоны с собой активисты не брали.

Добавим

1 августа в телеграмм-канале "Что делать" появился анонс всероссийской акции - "без криминальных составляющих, но дерзкой по своей сути". Детали акции сообщались только ее участникам. 5 сентября в "Что делать" начали появляться видео, на которых люди из разных городов зажигают файеры в публичных местах.

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