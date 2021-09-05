Теннисистка Ястремская вышла в четвертьфинал "US Open"

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Украинская теннисистка Даяна Ястремская и Макс Перселл из Австралии пробились в четвертьфинальный раунд соревнований в смешанном разряде на Открытом чемпионате США, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Детали

В поединке второго раунда украинско-австралийский дуэт нанес поражение канадско-австралийской паре Дабровски/Дениелл - 6:3, 6:3.

За выход в полуфинал дуэт во главе с Ястремской сойдется с Ярославой Шведовой из Казахстана и Фабрисом Мартангом из Франции.

Примечательно, Ястремская впервые участвует в соревнованиях в миксте.

Справка

Ранее представители Украины трижды выступали в 1/4 финала на Открытом чемпионате США в миксте: Надежда Киченок в 2018 году (вместе с Уэсли Коольхофом из Нидерландов) и Елена Татаркова (с Марком Ноулзом (Багамы) в 2001 году и с россиянином Андреем Ольховским в 1999 -м.