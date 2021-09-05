Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,02 0,0000  EUR: 32,01 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Врач дал советы, как защитить себя в сезон респираторных вирусных инфекций
Врач дал советы, как защитить себя в сезон респираторных вирусных инфекций
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
8445

В Грузии после восхождения на гору Тетнульд погиб украинский альпинист

В Грузии после восхождения на гору Тетнульд погиб украинский альпинист

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Украинский альпинист Петр Борис погиб в Грузии после восхождения на гору Тетнульд. Об этом сообщило сообщество Пласт-украинский скаутинг в Facebook, передает УНН.

Цитата

"С глубокой скорбью сообщаем о гибели пластуна Петра Бориса. Выражаем искренние соболезнования жене Юлианне Борис, родным и близким. Трагическое событие произошло в Грузии. Неутомимый путешественник, друг Слоник, совершил восхождение на гору Тетнульд (с грузинского - "Белая гора") в регионе Верхняя Сванетия, Грузия. Высота - 4852 м. Погиб после завершения восхождения", - говорится в сообщении.

Детали

Погибший был членом куреня Волки и активным участником пластовых мероприятий и лагерей. Подробности о дате и месте похорон будут сообщены позже.

Напомним

В июле в горах Грузии погиб украинский альпинист Анатолий Мрачковский. Он сорвался на снежном склоне на высоте 3400 метров.

Источник: УНН
Теги: Украина, Грузия, альпинисты
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.