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Гвинея: военные попытались совершить государственный переворот - СМИ

Гвинея: военные попытались совершить государственный переворот - СМИ

Альфа Конде

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Выстрелы, прозвучавшие в воскресенье утром в столице Гвинеи Конакри, были попыткой государственного переворота против президента Альфы Конде, пишет африканское издание Jeune Afrique, передает УНН.

Детали

По данным местных СМИ, в воскресенье утром в столице Гвинеи Конакри и на соседнем острове Калум, где находится Президентский дворец, была слышна сильная стрельба.

"С 8:00 утра (по местному времени) в Калуме, деловом и административном районе, а также в штаб-квартире президентского дворца раздались выстрелы из автоматического оружия", - сообщили в Guinea News.

"Все улицы пустынны, а сильная стрельба продолжается. Солдаты, явно недовольны, опустошают магазины своего оружия, в то время как жители Калума остаются замкнутыми, запуганными и озабоченными", - добавили в Guinea News.

Сообщается, что в результате стрельбы, погибли по меньшей мере 5 военнослужащих.

По информации Jeune Afrique, попытка государственного переворота возглавляется элементами группы спецназа (GPS), элитного подразделения армии.

Во главе его полковник Мамаду Думбуя. Бывший легионер французской армии, он был отозван в Гвинею, чтобы возглавить этот орган, созданный в 2018 году. В последние месяцы его желание наделить полномочиями GPS Министерства обороны вызвало недоверие.

Это не первый раз, когда президент Альфа Конде сталкивается с попыткой путча - в частности, в 2011 году его дом подвергся нападению.

Придя к власти в 2010 году, 83-летний Альфа Конде был переизбран в 2020 году на третий срок после спорной поправки к конституции.

Власти Гвинеи пока официально пока не прокомментировали этот инцидент.

Источник: УНН
Теги: Африка
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