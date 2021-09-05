Гвинея: военные попытались совершить государственный переворот - СМИ

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Выстрелы, прозвучавшие в воскресенье утром в столице Гвинеи Конакри, были попыткой государственного переворота против президента Альфы Конде, пишет африканское издание Jeune Afrique, передает УНН.

Детали

По данным местных СМИ, в воскресенье утром в столице Гвинеи Конакри и на соседнем острове Калум, где находится Президентский дворец, была слышна сильная стрельба.

"С 8:00 утра (по местному времени) в Калуме, деловом и административном районе, а также в штаб-квартире президентского дворца раздались выстрелы из автоматического оружия", - сообщили в Guinea News.

"Все улицы пустынны, а сильная стрельба продолжается. Солдаты, явно недовольны, опустошают магазины своего оружия, в то время как жители Калума остаются замкнутыми, запуганными и озабоченными", - добавили в Guinea News.

Сообщается, что в результате стрельбы, погибли по меньшей мере 5 военнослужащих.

- Il y'a actuellement Un Coup d'état en Guinée la situation est très tendue dans la capitale Conakry, notre équipe nationale marocaine ce trouvent là-bas. pic.twitter.com/XLb4wOqHyG - Maroc Project (@Marocproject) September 5, 2021

По информации Jeune Afrique, попытка государственного переворота возглавляется элементами группы спецназа (GPS), элитного подразделения армии.

Во главе его полковник Мамаду Думбуя. Бывший легионер французской армии, он был отозван в Гвинею, чтобы возглавить этот орган, созданный в 2018 году. В последние месяцы его желание наделить полномочиями GPS Министерства обороны вызвало недоверие.

Это не первый раз, когда президент Альфа Конде сталкивается с попыткой путча - в частности, в 2011 году его дом подвергся нападению.

Придя к власти в 2010 году, 83-летний Альфа Конде был переизбран в 2020 году на третий срок после спорной поправки к конституции.

Власти Гвинеи пока официально пока не прокомментировали этот инцидент.