Президент Гвинеи захвачен путчистами: объявлено о роспуске правительства - СМИ

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Полковник Мамаду Думбуя и глава военной хунты схватили президента Гвинеи Альфа Конде после нескольких часов стрельбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Linfodrome.

Детали

Согласно информации источника, аэропорт столицы закрыт, международные рейсы приостановлены.

По данным Jeune Afrique, за попыткой путча стоят представители группы сил спецназначения, которые вступили в столкновения с охраной президента Альфа Конде. По информации издания, группу возглавляет полковник Мамаду Думбуя, ранее служившиий во французском иностранном легионе.

Официальных подтверждений этого пока нет.

If this is a genuine picture from #Guinea, it would appear the coup has succeeded and a dishevelled President #AlphaConde is out of power... pic.twitter.com/lzKPtYEqtA