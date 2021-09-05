За туалет отдали 30 млн грн, а проплатить домен забыли: очередной факап в зоопарке Харькова

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Открытие зоопарка в Харькове местные жители все больше называют сплошным цирком местной власти. После официального открытия и.о. мэра Игорь Терехов заявил, что вход в зоопарк будет доступен сначала по спецприглашениям от его имени, а после - по электронной регистрации. Но сайт перестал работать, сообщает УНН.

Детали

Записаться или даже просто ознакомиться с информацией о зоопарке на официальном сайте невозможно.

Указано, что период регистрации доменного имени закончился 05.09.2021.

Если собственник доменного имени не проплатит его до 3 октября, он будет удалено без возможности продолжения регистрации.

Впрочем, харьковчане уже не удивлены.

Ранее стало известно, что общественный туалет в зоопарке харьковчанам обойдётся более чем в 30 млн грн. Именно столько горвласть заплатит компании Александра Харченко, члену исполкома Харьковского горсовета, который возглавляет Игорь Терехов.

На близкие отношениях обоих указывает тот факт, что Терехов выбрал именно коллектив Харченко для поздравлений с Днем строителя.

Отметим, что реконструкция зоопарка в Харькове уже превратилась из имиджевого проекта власти в эпицентр коррупционных скандалов и разделяет горожан на сторонников и противников. Последние утверждают, что за эти деньги (по разным данным от 1,5 млрд грн до 3 млрд грн) можно было привести в порядок город, отремонтировать больницы и жилую инфраструктуру.