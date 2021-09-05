Мы заслуживали победы: защитник сборной Украины оценил ничью с Францией

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал ничейный результат (1: 1) против действующих чемпионов мира французов в отборочном этапе ЧМ-2022, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

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Забарный признался о потерянной прекрасной возможности чтобы отличиться. Также заявил, что "желто-голубые" должны были выигрывать такой поединок.

"В какой-то степени ничью с чемпионами мира можно считать успехом. Это была тяжелая игра, но я считаю, что мы заслуживали на победу. Все ребята - молодцы, играли в хороший футбол и дали достойный отпор такому сопернику. У меня был отличный момент. Я должен был забивать, но ударил под мяч", - подчеркнул центрбэк.

Дополнение

Забарный в первом тайме с "трехцветными" не сумел с убойной позиции добить мяч в сетку ворот, запустив его над перекладиной.

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