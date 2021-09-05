После публикаций в СМИ харьковский зоопарк проплатил домен сайта

КИЕВ. 5 сентября. УНН. После того как средства массовой информации обнаружили и сообщили о неполадках на сайте зоопарка Харькова, их в срочном порядке устранили, сообщает УНН.

Детали

Так, в первой половине дня 5 августа на сайте зоопарка Харькова было опубликовано объявление о том, что собственники домена не совершили оплату и поэтому сайт недоступен.

Сейчас на сайте зоопарка уже появилось другое сообщение - доменное имя сайта продлено.

Напомним, по разным оценкам бюджет реконструкции зоопарка в Харькове уже обошёлся жителям от 1,5 до 3 млрд грн. В частности там планируют построить самый дорогой общественный туалет, стоимостью более 30 млн грн. Победителем соответствующего тендера стала компания Александра Харченко, члена исполкома Харьковского горсовета, который возглавляет Игорь Терехов.

На близкие отношениях обоих указывает тот факт, что Терехов выбрал именно коллектив Харченко для поздравлений с Днем строителя.

Отметим, что реконструкция зоопарка в Харькове уже превратилась из имиджевого проекта власти в эпицентр коррупционных скандалов и разделяет горожан на сторонников и противников. Последние утверждают, что за эти деньги можно было привести в порядок город, отремонтировать больницы и жилую инфраструктуру.