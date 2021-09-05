Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,02 0,0000  EUR: 32,01 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Врач дал советы, как защитить себя в сезон респираторных вирусных инфекций
Врач дал советы, как защитить себя в сезон респираторных вирусных инфекций
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
6840

На Прикарпатье после празднования Дня знаний отравились 18 детей и взрослый

На Прикарпатье после празднования Дня знаний отравились 18 детей и взрослый

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Ивано-Франковской области после празднования Дня знаний отравились 18 детей и взрослый. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковской области, передает УНН.

Детали

Вчера, 4 сентября, в ходе мониторинга СМИ правоохранители обнаружили публикацию, что во время празднования Дня знаний, которое состоялось в одном из заведений села Загвиздя, заболели более десяти детей. Следовательно, в течение 2 и 3 сентября в инфекционную и детскую больницу Ивано-Франковская госпитализированы 10 детей и 1 взрослого, а еще 8 несовершеннолетних находятся на лечении дома.

"Предварительный диагноз от медицинских работников - острый гастроэнтерит. Состояние больных средней тяжести. Следователи начали уголовное производство и осуществляют досудебное расследование по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений", - говорится в сообщении.

Дополнение

К слову, в Ровенской области, впервые в этом году, зарегистрировали случай заболевания ботулизмом. Больного спасти не удалось.

Источник: УНН
Теги: отравление, Украина, полиция, Ивано-Франковск и Ивано-Франковская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.