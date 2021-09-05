На Прикарпатье после празднования Дня знаний отравились 18 детей и взрослый

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Ивано-Франковской области после празднования Дня знаний отравились 18 детей и взрослый. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковской области, передает УНН.

Детали

Вчера, 4 сентября, в ходе мониторинга СМИ правоохранители обнаружили публикацию, что во время празднования Дня знаний, которое состоялось в одном из заведений села Загвиздя, заболели более десяти детей. Следовательно, в течение 2 и 3 сентября в инфекционную и детскую больницу Ивано-Франковская госпитализированы 10 детей и 1 взрослого, а еще 8 несовершеннолетних находятся на лечении дома.

"Предварительный диагноз от медицинских работников - острый гастроэнтерит. Состояние больных средней тяжести. Следователи начали уголовное производство и осуществляют досудебное расследование по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений", - говорится в сообщении.

Дополнение

К слову, в Ровенской области, впервые в этом году, зарегистрировали случай заболевания ботулизмом. Больного спасти не удалось.