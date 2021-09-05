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Удерживали в неизвестном помещении и с мешком на голове: адвокат рассказал подробности задержания Наримана Джелялова

Удерживали в неизвестном помещении и с мешком на голове: адвокат рассказал подробности задержания Наримана Джелялова

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Задержанный ФСБ-шниками первый заместитель Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов до позднего вечера содержался в неизвестном ему помещении с мешком на голове. Об этом со ссылкой на слова адвоката сообщил председатель Меджлиса Рефат Чубаров, передает УНН.

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"По сообщению адвоката, задержанный вчера утром и вывезенный в неизвестном направлении ФСБ-шниками первый заместитель Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов с момента задержания и до позднего вечера содержался в неизвестном ему помещении - в наручниках, с мешком на голове, под жестким психологическим давлением", - написал Чубаров.

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Контекст

Утром 4 сентября стало известно, что пророссийские силовики пришли с обысками к заместителю председателя Меджлиса, журналиста и политолога Наримана Джелялова.

Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство относительно незаконных обысков и задержания Наримана Джелялова.

Там также сообщили об обысках еще двух человек, местонахождение которых неизвестно.

У Президента Владимира Зеленского и Министерстве иностранных дел Украины решительно осудили незаконные задержания, и связали задержание Джелялова с его участием в саммите "Крымской платформы".

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, задержание
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