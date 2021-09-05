На сахарном заводе в Киевской области произошел взрыв, пять человек пострадали

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В поселке Гребинки, Киевская область, произошел паровой взрыв на сахарном заводе. Как сообщили в полиции, среди пострадавших пять человек, двое из которых были госпитализированы в столичную больницу, передает УНН.

Детали

Сегодня, 5 сентября, около 16 часов произошел паровой взрыв на сахарном заводе в поселке Гребинки. Об этом в Белоцерковское районное управление полиции сообщил фельдшер скорой помощи.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Белоцерковского РУП. По предварительной информации причиной аварии стала неисправность одного из котлов.

Известно, что среди пострадавших пять человек, двое из которых были госпитализированы в столичную больницу. Других пострадавших доставили в Белоцерковскую городскую больницу № 2. Состояние пострадавших в настоящее время не известно.

Информация будет обновляться.

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