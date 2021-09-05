Ротации в сборной Украины: решение Петракова после матча с Францией

КИЕВ. 5 сентября. УНН. После киевского матча с Францией в рамках отбора ЧМ-2022 (1:1) и. о. главного тренера нашей национальной команды Александр Петраков решил осуществить ротацию состава и отпустил в расположение клубов ряд игроков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

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"... Петраков решил осуществить ротацию состава, отпустив в расположение клубов семерых игроков: Андрея Пятова, Николая Матвиенко, Тараса Степаненко, Сергей Сидорчука, Виктора Цыганкова, Илью Забарного и Руслана Малиновского", - говорится в сообщении.

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Днем ранее, вечером 3 сентября, оставил лагерь команды Игорь Харатин: после вечерней тренировки игроку стало плохо, возникли проблемы с желудком, и врачи команды рекомендовали игроку пройти обследование.

Зато в сборную Украины довызвали игроков из резервного списка - Юхима Коноплю из донецкого "Шахтера" и Владислава Кочергина и Сергей Булеца с луганской "Зари".

Уже сегодня ребята прибудут в расположение сборной в Киеве, чтобы принять участие в вечерней тренировке. На товарищеский матч в Чехию, который состоится 8 сентября в Пльзене, сине-желтые вылетят 6-го числа.

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Впоследствии Александр Петраков принял решение также отпустить в клуб Виталия Миколенко. Таким образом, сейчас в расположении сине-желтых - 19 исполнителей.

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Состав сборной Украины на товарищеский матч с Чехией

Вратари: Дмитрий Резник ("Ворскла" Полтава), Денис Бойко ("Динамо").

Защитники: Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Юхим Конопля (все - "Шахтер" Донецк), Александр Караваев, Александр Тимчик, Александр Сирота (все - "Динамо" Киев), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Тарас Качараба ("Славия", Чехия).

Полузащитники: Николай Шапаренко ("Динамо" Киев), Сергей Булеца, Владислав Кочергин (оба - "Заря" Луганск), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Евгений Макаренко ("Фехервар", Венгрия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).