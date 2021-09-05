Празднование Рош га-Шана в Умани: уже зарегистрированы первые случаи коронавируса среди хасидов

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Умани зарегистрированы первые случаи коронавируса среди хасидов, прибывших на празднование Рош га-Шана. Об этом сообщила начальник Уманского управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Черкасской области Лариса Качанова в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

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"Эпидемическая ситуация неустойчива. Уже зарегистрированы первые больные среди прибывших к нам паломников", - сообщила Качанова.

Также она добавила, что эпидситуация "контролируемая и осуществляется надзор, чтобы придерживались противоэпидемические требования".

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В то же время мэр Умани Ирина Плетнева отметила, что сделано все возможное для подготовки к приезду паломников. Однако она довольна не всем.

"Не всем довольны, потому что территория не совсем чистая, но это связано с тем, что владельцы гостиниц не хотят заниматься вывозом мусора", - добавила мэр.

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Наступление нового 5782 года по иудейскому календарю начнут праздновать вечером 6 сентября 2021 года. Празднование продлятся до вечера 8 сентября.

В этом году в Украину на Рош ха-Шана ожидается прибытие до 50 тыс. хасидов.

Чтобы на фоне коронавируса праздник был безопасным, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин принял постановление относительно противоэпидемических мероприятий во время международного паломничества, поскольку в прошлом году хасиды в Умани нарушали карантин.