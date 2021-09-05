Свитолина второй раз в карьере вышла в четвертьфинал "US Open"

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина в восьмой раз в карьере попала в четвертьфинал турнира "Большого Шлема", сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Детали

Свитолина на пути в четвертьфинал Открытого чемпионата США обыграла принципиальную соперницу Симону Халеп с Румынии - 6:3, 6:3.

Это была уже десятая встреча соперниц и уже шестая победа нашей соотечественницы. Однако первая - на турнирах серии "Большого шлема": две предыдущие выиграла румынка.

Дополнение

За выход в полуфинал Свитолина поспорит с победительницей встречи между Кербер из Германии и канадкой Лейлой Фернандес.