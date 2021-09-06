Гришина: ВСК по "Укрзализныци" возобновляет свою работу на этой неделе

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Временная следственная комиссия по вопросам оценки критического состояния “Укрзализныци” возобновляет свою работу. Об этом заявила глава профильной Временной следственной комиссии Верховной Рады, народный депутат от фракции “Слуга народа” Юлия Гришина, передает УНН.

Детали

Гришина напомнила о результатах работы ВСК до каникул парламента. В частности о том, что ВСК рекомендовала КМУ поменять отношение к кадровой политике на железной дороге.

“У нас сейчас в активной фазе конкурс на члена правления по грузовым перевозкам, а также конкурсы на главу правления и членов Набсовета. К сожалению, в украинском законодательстве прописано так, что это очень долго и очень дорого.

Для того чтобы назначить членов правления и Набсовета или главу правления, нужно не конкурс для этого провести, а сначала провести конкурс на HR-компанию, которая будет их подбирать, заплатить ей миллионы гривен и только потом она начнет конкурс. Причём HR-компании не несут ответственность за подбор некомпетентных управителей. И это — путь в никуда. Хорошая новость — эта норма на позицию членов правления уже отменена!”, — указала нардеп.

Кроме того, ВСК по “Укрзализныци” “добилась” справедливых тарифов на грузоперевозки, напомнила Гришина.

“Решение принято Александром Кубраковым, как только он зашел в министерство. Эти тарифы не менялись пять лет и работали на благо финансово — промышленных групп. Грузовые перевозки — одно из самых прибыльных направлений УЗ: эти деньги идут на развитие инфраструктуры, комфорт пассажирских перевозок.

Поэтому когда „УЗ“ демпингует в пользу крупного бизнеса, мы наблюдаем жалкую картину”, — прокомментировала нардеп.

Также Гришина рассказала, чем в ближайшее время займутся члены ВСК — нардепы будут аудировать роботу правоохранителей.

“Уже в ближайшее время мы будем проверять, как со своими задачами справились правоохранители после координационного совещания у Генерального прокурора, и давать им соответствующую оценку”, — добавила нардеп.

Дополнение

ВСК по вопросам оценки критического состояния “УЗ” была создана в парламенте в январе, сразу после сообщения о рекордных убытках национальной компании в прошлом году.

За период работы ВСК уволено предыдущее руководство “УЗ”, активизирована работа правоохранительных органов, кроме того, вопросом “УЗ” заинтересовался Совет нацбезопасности Украины.