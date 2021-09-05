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Илон Маск встретился с внуком и правнуком Сергея Королева

Илон Маск встретился с внуком и правнуком Сергея Королева

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Андрей и Павел Королевы, внук и правнук Сергея Павловича, встретились с Маск, после чего Андрей поделился впечатлениями в одной из социальных сетей, передает УНН со ссылкой на Национальный музей космонавтики имени Сергея Павловича Королева.

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“Невероятно благодарны Маску за приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу. Слова нашей благодарности команде Илона за впечатляющую экскурсию по SpaceX и возможность увидеть воочию как составляют двигатели, ракеты и CrewDragon. Продолжайте двигать мир вперед, мистер Маск”, — написал внук украинского советского ученого.

Напомним

В июле прошлого года Маск сообщал, что разговаривал с семьей Королева. После этого посольство Украины в США пригласило посетить наше государство. Уже в январе этого года президент Владимир Зеленский пригласил Маска в житомирский музей Королева.

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Источник: УНН
Теги: США, Украина
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