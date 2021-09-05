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ХК "Донбасс" завоевал первую победу в истории Украины в Лиге чемпионов

ХК "Донбасс" завоевал первую победу в истории Украины в Лиге чемпионов

КИЕВ. 5 сентября. УНН. "Донбасс" в матче с французским "Руаном" одержал первую в истории украинского хоккея победу в Лиге чемпионов, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Детали

“Донбасс” начал игру очень активно. “Руан” пришлось много работать в защите и это привело к нарушению правил. Дончане получили право поиграть в большинстве. Однако это преимущество сыграла злую шутку с чемпионом Украины. “Руан” разогнал контратаку в меньшинстве и Антони Гаттиг эффектно закончил ее голом — 0:1.

После перерыва “Донбасс” снова взвинтил темп. К концу пятой минуты игрового отрезка команде Павла Микульчика наконец удалось забить. С передачи Андрея Бирюкова точным броском отметился Олег Шишлянников — 1:1.

Все решил гол Андрея Бирюкова в третьем периоде. Центрфорвард “Донбасса”, как выяснилось, стал автором победной шайбы (2:1). За свои старания — “1+1” по системе “гол + пас” — Бирюков получил награду лучшему игроку матча.

Дополнение

“Донбасс” набрал в свой актив 4 очка. Следующий матч дончане проведут также против “Руана”. Игра состоится 9 сентября.

Источник: УНН
Теги: спорт, хоккей
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