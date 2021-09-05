Талибы обязали женщин носить никаб в университетах

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Исламистское радикальное движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, вводит жесткие ограничения для женщин, желающих посещать вузы. В длинном своде правил, составленном ведомством талибов по вопросам высшего образования, указывается, что женщинам разрешено посещать частные университеты только в никабе (головной убор, скрывающий лицо и оставляющий только узкий проем для глаз), а занятия для них должны проходить в отдельном помещении. Если это невозможно, то между женской и мужской частями аудитории должен находиться занавес, приводит выдержки из этого документа в воскресенье, 5 сентября, агентство AFP, передает УНН.

Детали

Предлагается, что преподавать студенткам может только женщина или, если это невозможно, “пожилой мужчина с хорошим характером”.

Ограничение прав женщин за талибов

Когда талибы находились у власти в Афганистане в первый раз — с 1996 по 2001 год — права женщин в стране были сильно ограничены. В частности, им запрещалось работать, а девочкам — посещать школу. Во время пребывания в Афганистане международных вооруженных сил, с 2001 по 2021 годы, в стране возникло множество частных высших школ и университетов, где женщины могли учиться вместе с мужчинами.

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Во Афганистане опасаются, что после захвата власти “Талибаном” ограничения для женщин снова вступят в силу. С 2 по 4 сентября в Кабуле шли демонстрации активисток, которые требуют, помимо прочего, включить женщин в состав нового правительства Афганистана.

По сообщениям местных СМИ, 4 сентября талибы применили для разгона этих протестов слезоточивый газ.