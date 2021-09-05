Чемпион мира Джошуа назвал Усика серьезным претендентом на титул

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа выразил положительные слова в адрес будущего противника Украинский Александра Усика, сообщает УНН со ссылкой на "Fightnews.info".

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По мнению Джошуа, не стоит судить Усика по тому, что он выступал на одну весовую категорию ниже.

“Этот парень умеет боксировать, он серьезный претендент. Как по мне, люди думают, что из-за его выступлений на одну весовую категорию ниже он не создан для супертяжелого дивизиона. Я считаю, что если бы это работало, то у нас бы никогда не было таких парней, как Флойд Мейвезер, ставший чемпионом мира в шести весовых категориях и поднявшийся в весе шесть раз. Главное — навыки и это (показывает на голову, — ред.), концентрация и все такое. Нельзя просто думать, что он недостаточно велик. Это никогда не было главным.

Усик дрался с супертяжами, он боксировал в моем весе. После любителей он выступал в „WSB“. Это были полупрофессиональные поединка: пять раундов, но без шлемов. Там могли сражаться тяжеловесы и супертяжеловесы — любой, кто весит более 91 кг. Ты мог весить даже 200 килограммов. Усик сражался с этими ребятами — это опыт”, — сообщил британец.

Контекст

Чемпион мира Джошуа рассказал о процессе тренировки перед боем с Усиком.

Напомним

Усик остался в топ-10 лучших супертяжеловесов мира.