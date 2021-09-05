На Буковине обнаружили 69 новых случаев коронавируса за сутки

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Черновицкой области за 5 сентября зафиксировали 69 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выписаны 4 человека. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.

Детали

Так, в целом на Буковине зафиксировано 82 530 случаев болезни. За последние сутки 4 человека выздоровели, 78704 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1852 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 421 ПЦР-исследования и 307 экспресс-тестов.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 297 534 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 983 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.