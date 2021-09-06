Баскетбол: юниорская сборная Украины стала победителем международного турнира

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Женская сборная Украины U-17 по баскетболу приняла участие в подготовительном турнире в Бухаресте (Румыния), сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Детали

Команда Дениса Спиридонова в составе Дарьи Кононученко, Карины Панчук, Александры Семенчук и Екатерины Чикаодири Дике продолжила подготовку к чемпионату Европы U-17, который состоится 17 — 19 сентября.

Наши девушки стартовали с поражения от местной команды “Agro Squad” (10:11), после чего победили румынские коллективы “We Are Back” (17:7) и “To the Top” (12:9), преодолев групповой раунд.

Настоящую сенсацию украинские девушки преподнесли в полуфинальном раунде, где смогли победить команду Мировой серии, национальную сборную Румынии. Сборная Украины U-17 выиграла этот матч 13:11, получив место в финале.

В решающем поединке команда Дениса Спиридонова победила “Agro Squad” (16:12), выиграв турнир и взяв реванш за единственное поражение на турнире.

Что предшествовало этому

“Строитель” победой завершил выступления на турнире в Турции.