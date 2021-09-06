Ферстаппен стал триумфатором домашнего Гран-При "Формулы-1"

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен вышел победителем из гонки в рамках 13-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Нидерландов, передает УНН со ссылкой на сайт утрниру.

Детали

Он на 20,932 с опередил на финише Льюиса Хэмилтона из “Мерседеса”. Тройку лучших замкнул напарник Хэмилтона по конюшне — Валттери Боттас.

Также в зачетную зону попали: лозунги, Леклерк, Алонсо, Сайнз, Перес, Окон и Норрис.

В общем зачете на первое место вышел Ферстаппен — 224,5 очков. Хэмилтон стал вторым — 221,5. Далее следует Боттас (123).

Заметим, что в Кубке конструкторов лидирует “Мерседес” — 344,5, за ним идет “Ред Булл” — 332,5.

Дополнение

14-й этап чемпионата — Гран-при Италии пройдет на Национальном автодроме Монце 11-12 сентября.