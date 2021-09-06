На Херсонщине обнаружили 24 новых случая коронавируса за сутки

КИЕВ. 6 сентября. УНН. На Херсонщине за 5 сентября зафиксировано 24 новых лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1254 человека. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

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“За последние сутки проведено 392 ПЦР-исследования, 88 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 340 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 24 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 16 женщин и 8 мужчин. Среди них 2 ребенка”, — говорится в сообщении.

Детали

В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “17 человек находится на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 7 человек”.

В области за сутки умерли четыре человека.

“Поэтому сейчас в области 38 325 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:

— 35 529 человек победили недуг;

— 1538 человек инфицированы COVID-19;

— 1258 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.