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В ходе протестов против СПЦ в Черногории пострадали десятки людей

В ходе протестов против СПЦ в Черногории пострадали десятки людей

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Жители Черногории продолжают активно протестовать против проведения в их стране интронизации митрополита Сербской православной церкви Иоанникия. В воскресенье, 5 сентября, в ходе столкновений протестующих с полицией в городе Цетинья на юге страны пострадали около 50 человек, 14 демонстрантов были задержаны, передает УНН.

Протесты против Сербской православной церкви в Черногории

Накануне несколько тысяч протестующих перекрыли все ведущие в Цетинью дороги. При этом демонстранты выкрикивали лозунги “Это не Сербия” и “Да здравствует Черногория!” Многие из них провели ночь с 4 на 5 сентября на улице, охраняя баррикады. Полиции не удалось разогнать собравшихся, даже применив слезоточивый газ.

Как отмечает корреспондент агентства AFP, некоторые из протестующих были вооружены и стреляли в воздух, другие — жгли покрышки.

В итоге 5 сентября митрополит Иаонникий и предстоятель СПЦ патриарх Порфирий были доставлены на церемонию интронизации под охраной полиции на вертолете.

Причины протестов

Основой волнений является этнический конфликт между сербами и жителями Черногории других национальностей. Сербская православная церковь играет важную роль в Черногории, однако многие жители страны считают, что она находится под сильным влиянием Белграда.

Президент Черногории Мило Джуканович, в частности, заявляет, что СПЦ пытается подорвать независимость его страны и вернуть Черногорию под контроль Сербии. В свою очередь, правительство Черногории многие считают благосклонным к СПЦ.

В 2006 году после референдума Черногория объявила о своем выходе из союза с Сербией. Сербами считают себя около трети из 620 тысяч жителей этой балканской страны.

Источник: УНН
Теги: протесты, Сербия, церковь, Черногория
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