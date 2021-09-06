Месси и компания прервали матч Аргентина - Бразилия: что известно

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Матч квалификационного этапа чемпионата мира-2022 Бразилия - Аргентина был прерван уже на 5-й минуте, сообщает УНН со ссылкой на

Детали

Возле скамейки запасных вспыхнул крупный конфликт. В результате конфликта защитник аргентинцев Отаменди оттолкнул одного из членов штаба Тита. Лионель Месси и его партнеры по аргентинской команды покинули поле.

Примечательно, что бразильская полиция решила задержать четырех аргентинских игроков (Ромеро, Ло Чельсо, Буэндиа и Эмилиано Мартинеса), которые въехали в страну с нарушением карантинных норм.

Кроме того отметим, судья и официальное лицо матча представят отчет Дисциплинарном комитета ФИФА, и они будут решать дальнейшую судьбу поединка.

Цитата

“Мы уходим. Мы приехали сюда с намерением играть. Пришли, но нас никто не предупредил, что что-то должно произойти. Мы приехали сюда три дня назад, нас могли депортировать раньше. Это катастрофа”, — цитирует “EiFSoccer” Месси со ссылкой на телеэфир.

Дополнение

После семи туров Бразилия шла лидером отбора на ЧМ-2022 в Южной Америке с 21 баллом. Аргентина занимала вторую строчку — 15.