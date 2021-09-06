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Макрон предложил Раиси пересмотреть отношения Франции и Ирана

Макрон предложил Раиси пересмотреть отношения Франции и Ирана

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Ибрагимом Раиси заявил о необходимости развивать отношения между двумя странами и предложил пересмотреть их характер. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба президента Ирана, передает УНН.

Цитата

“Макрон в ходе беседы с Раисе указал на необходимость развивать и углублять сотрудничество между Ираном и Францией и заявил о необходимости пересмотреть отношения двух стран”, — говорится в сообщении. “Нужно заново сделать все на основе новых подходов в отношениях двух стран в политической, экономической и культурной сферах, а также в области регионального сотрудничества”, — приводятся в нем слова французского лидера.

В свою очередь иранский политик “приветствовал предложение президента Франции пересмотреть двусторонние отношения и начать новую главу”. “Правительство Ирана выступает за развитие сотрудничества с Францией в торгово-экономической плоскости и готов начать с французской стороны всестороннее начало взаимодействия с Европой”, — сказал он.

Кроме того, “президент Франции, говоря о ядерном вопрос, выразил надежду, что переговоры в Вене возобновятся в присутствии Ирана”. “Мы не против плодотворных переговоров, однако их результатом должна стать отмена санкций против Тегерана. Переговоры только ради переговоров не имеют смысла”, — ответил Раиси.

Контекст

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной “пятеркой” (Россия, Великобритания, Китай, Франция и ФРГ) по проблеме восстановления иранской ядерной сделки в ее первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия санкций США из Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, а также возврат США в Общий всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Представители государств — участников соглашения также проводят отдельные консультации с делегацией США без участия Ирана. Сначала делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем — в первых числах июня.

Напомним

Накануне президент Раииси заявил, что Иран готов к ядерным переговорам, но не под “давлением” Запада.

Источник: УНН
Теги: Франция, Иран
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