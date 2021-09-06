В МИД РФ ответили на призыв США к России выполнять минские соглашения: открещиваются, что они не сторона конфликта

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Россия "не является стороной минских договоренностей". Об этом она написала в своем Telegram-канале в ответ на призыв США в РФ придерживаться "минска", передает УНН.

Контекст

Ранее посольство США в Украине призвало Россию полностью выполнить свои обязательства по Минскому протоколу и вернуть Украине полный контроль над своими международно признанными границами.

Цитата Захаровой

“Призываю посольство США в России рассказать посольству США в Украине, что Россия не является стороной минских договоренностей. При этом комплекс мероприятий обязателен к исполнению сторонами внутриукраинского конфликта: Киевом и Донецком с Луганском”, — написала Захарова.

По ее мнению, в документах Минского протокола “нет ни слова об обязательствах России, однако такие обязательства должны стороны конфликта, каковы власти Украины и вооруженные силы Украины с одной стороны, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей и их вооруженные формирования — с другой”.

Захарова пишет, что побудить стороны к выполнению своих обязательств взялись участники нормандского формата: Германия, Франция, Россия и Украина. “Свою часть работы российская сторона исправно выполняет. Франции и Германии в последнее время делать это все труднее, учитывая, что Киев и косвенно, и прямо заявил о неактуальности минских договоренностей. Саботаж киевским режимом своих прямых обязательств, закрепленных решением СБ ООН, с фактически молчаливой фазы перешел в демонстративно практическую”, — добавила пресс-секретарь МИД РФ.

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