Волейбол: украинская сборная выиграла второй поединок на чемпионате Европы

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Украинская мужская сборная по волейболу одержала победу над сборной Португалии в третьем матче группового этапа чемпионата Европы-2021, информирует УНН со ссылкой на Федерацию волейбола Украины.

Детали

Матч длился максимально возможные пять сетов и завершился в пользу “желто-голубых” — 3:2 (25:18, 25:23, 21:25, 24:26, 15:11).

В составе сборной Украины больше других очки набирали Дмитрий Виецький — 20, Олег Плотницкий — 17 и Юрий Семенюк — 10.

Сейчас в активе сборной Украины после трех матчей стало 4 очка и команда идет на третьей ступени группы А. И свой следующий поединок Евро “желто-синие” проведут 7 сентября с Бельгией в которой также четыре пункта.

Дополнение

В плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из шести в каждой из групп.