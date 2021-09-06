Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,73 -0,0785  EUR: 31,71 -0,0972 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Кабмин завтра рассмотрит условия обучения школьников в карантин. Норму о 80% вакцинированных педагогов могут пересмотреть - Бабак
Кабмин завтра рассмотрит условия обучения школьников в карантин. Норму о 80% вакцинированных педагогов могут пересмотреть - Бабак
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
34245

Волейбол: украинская сборная выиграла второй поединок на чемпионате Европы

Волейбол: украинская сборная выиграла второй поединок на чемпионате Европы

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Украинская мужская сборная по волейболу одержала победу над сборной Португалии в третьем матче группового этапа чемпионата Европы-2021, информирует УНН со ссылкой на Федерацию волейбола Украины.

Детали

Матч длился максимально возможные пять сетов и завершился в пользу “желто-голубых” — 3:2 (25:18, 25:23, 21:25, 24:26, 15:11).

В составе сборной Украины больше других очки набирали Дмитрий Виецький — 20, Олег Плотницкий — 17 и Юрий Семенюк — 10.

Сейчас в активе сборной Украины после трех матчей стало 4 очка и команда идет на третьей ступени группы А. И свой следующий поединок Евро “желто-синие” проведут 7 сентября с Бельгией в которой также четыре пункта.

Дополнение

В плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из шести в каждой из групп.

Источник: УНН
Теги: спорт, волейбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.