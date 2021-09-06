В ЕС призвали немедленно освободить задержанного повстанцами президента Гвинеи

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил попытку госпереворота в Гвинее и призвал военных немедленно освободить президента страны Альфу Конде, передает УНН со ссылкой на Twitter верховного представителя ЕС.

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“Я осуждаю силовой захват власти в Гвинее и призываю к немедленному освобождению президента Альфы Конде”, — написал Боррель.

Он также призвал все политические силы страны руководствоваться “верховенством закона, интересами мира и благополучием населения Гвинеи”.

Напомним

Элитное подразделение спецназа Гвинеи во главе с полковником Мамаду Думбуя в воскресенье вошло в правительственный квартал Конакри и расположился перед президентским дворцом, очевидцы сообщали о стрельбе.