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Сборная Англии продолжила выигрышную серию в отборе на чемпионат мира-2022

Сборная Англии продолжила выигрышную серию в отборе на чемпионат мира-2022

КИЕВ. 6 сентября. УНН. На стадионе "Уэмбли" в Лондоне прошел поединок квалификационного этапа чемпионата мира-2022 с участием сборных Англии и Андорры, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

В этой встрече Джесси Лингард сделал дубль, Кейн забил с пенальти, а точку постапив Букайо Сака — 4:0.

Англия с максимально возможным показателем в 5-ть очков идет лидером группы И. Албания отстает на 6 баллов, а Польша и Венгрия на 8.

Вашему вниманию результаты других матчей отбора:

Беларусь — Уэльс — 2:3
Албания — Венгрия — 1:0
Болгария — Литва — 1:0.
Исландия — Северная Македония — 2:2.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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