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Словенский велогонщик третий раз в карьере стал победителем "Вуэльты"

Словенский велогонщик третий раз в карьере стал победителем "Вуэльты"

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Словенский велосипедист Примож Роглич из команды "Jumbo-Visma" стал триумфатором веломногодневки "Вуэльты", сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Детали

В общем зачете легендарной веломногодневки Роглич почти на пять минут опередил испанца Энрика Масса (“Movistar Team”). Третьим стал представитель Австралии Джек Хейг (“Bahrain Victorious”).

Украинец Марк Падун с “Bahrain Victorious” в общем зачете финишировал 59-м. Отставание от чемпиона Роглича составило в 3 часа 9 минут и 46 секунд.

Примечательно, что Роглич является олимпийским чемпионом 2020 году в индивидуальной гонке.

Кроме того, Роглич стал вторым гонщиком в истории, который выиграл “Вуэльты” три раза подряд. Ранее это удавалось испанцу Роберто Эрасмо в 2003-2005 годах.

Напомним

Украинец стал самым молодым гонщиком “Джиро д’Италия”.

Источник: УНН
Теги: спорт, велосипеды
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