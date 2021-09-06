В Японии кресло премьера может занять министр по вакцинации против COVID

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Японские избиратели решительно поддерживают кандидатуру министра по вопросам вакцинации против COVID-19 Таро Коно на пост следующего премьер-министра, говорится в втором опросе общественного мнения, проведенном в понедельник газетой Yomiuri Shimbun, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Контекст

Заявление премьер-министра Ёсихидэ Суга, сделанное в пятницу, о том, что он уходит в отставку, привело в беспорядок гонку за лидерство в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) перед выборами назначенными на 29 сентября. Большинство ЛДП в парламенте гарантирует, что победитель станет премьер-министром.

Результаты опроса

Согласно опросу, проведенному газетой Yomiuri Shimbun, 23% респондентов заявили, что Коно, министр, отвечающий за вакцины, является наиболее подходящим кандидатом на пост премьер-министра, что совпадает с результатами воскресного опроса, в котором Коно предпочли 31 9%.

Другие кандидаты

Коно имеет небольшое преимущество перед бывшим министром обороны Сигэру Исиба — 21%. Бывший министр иностранных дел Фумио Кисида, который уже официально объявил о своей кандидатуре, отстает с 12%.

Бывший министр иностранных дел и обороны, 58-летний Коно, получивший образование в Джорджтаунском университете и свободно владеет английским языком, завоевал популярность среди молодых избирателей благодаря активному присутствию в социальных сетях на двух языках, имея 2,3 миллиона подписчиков только на своей японской странице.

Коно уже давно является фаворитом на пост премьер-министра и не скрывает, что хочет получить эту должность, но партийные лидеры с опаской относятся к нему через его открытость и репутацию дикаря. Другие считают, что он еще слишком молод для этой работы.

Однако в выходные одна из телекомпаний сообщила, что Коно заручился поддержкой Суги.

Поскольку на данный момент явного претендента нет, за действиями предшественника Суги — Синдзо Абэ — внимательно следят. Абэ покинул пост премьер-министра в прошлом году по состоянию здоровья, но по-прежнему сохраняет влияние в двух крупнейших фракциях партии и среди консервативных законодателей.

Японские СМИ сообщили, что Абэ будет поддерживать бывшего министра внутренних дел Санаэ Такаичи, которая надеется стать первой женщиной-премьером Японии.

Но по результатам опроса, проведенного в понедельник в Yomiuri, Такаити сильно отстает от Абэ.