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Футбол: сборная Италии установила мировой рекорд по количеству матчей без поражений

Футбол: сборная Италии установила мировой рекорд по количеству матчей без поражений

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В матче 5-го тура квалификации на чемпионат мира-2022 сборные Италии и Швейцарии расписали нулевую ничью, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА и "ESPN".

Детали

Команда Роберто Манчини продлил беспроигрышную серию — “Скуадра адзурра” не уступает в течение 36 матчей подряд.

Благодаря этому результату итальянцы установили новый мировой рекорд. Ранее Испании принадлежал рекорд из 35 матчей в период с 2007 по 2009 годы, а также Бразилии (1993 по 1996 годы).

Предыдущий итальянский рекорд был установлен в период с 1935 по 1939 год, когда Италия под руководством Витторио Поццо не проигрывала 30 матчей подряд.

Примечательно, последнее поражение итальянцев датирована сентябрем 2018 года в Лиге наций от Португалии (0:1).

Дополнение

В Италии теперь 11 очков и пальма первенства в группе С, в Швейцарии семь — второе место.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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