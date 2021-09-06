Коронавирусной инфекцией в мире заболел уже 221 млн человек

КИЕВ. 6 сентября. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире на COVID-19 заболел уже 221 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицированные 221,542,850 человек, из них выздоровели 198,036,657 человек. Количество умерших возросло до 4,581,744.

"Лидеры" по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (40,805,259), Индия (33,027,136), Бразилия (20,890,779), Россия (7,012,599), Великобритания (6,978,126), Франция (6,836,452), Турция (6,498,054) и Аргентина (5,203,802).

"Лидеры" по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (666,219), Бразилии (583,628) и Индии (440,785).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 297 534 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 983 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.