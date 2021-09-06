Новости: Экономика
6 сентября 2021, 06:15 • Илья Нежигай • 3930
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,92 грн/доллар
КИЕВ. 6 сентября. УНН. По состоянию на 6 сентября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,92 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.929800 грн за доллар;
31.968400 грн за евро;
0.369870 грн за российский рубль;
37.235800 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 5 сентября курс всех валют упал.
Источник: УНН
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