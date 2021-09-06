Официальный курс гривны установлен на уровне 26,92 грн/доллар

КИЕВ. 6 сентября. УНН. По состоянию на 6 сентября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,92 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.929800 грн за доллар;

31.968400 грн за евро;

0.369870 грн за российский рубль;

37.235800 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 5 сентября курс всех валют упал.