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На 6 сентября установлена цена на банковские металлы

На 6 сентября установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Национальный банк Украины на 6 сентября 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 571.3210 грн;

Серебро - 20.8436 грн;

Платина - 867.3888 грн;

Палладий - 2 076.8345 грн.

По сравнению с 5 сентября курс всех металлов упал, кроме платины.

Источник: УНН
Теги: НБУ, драгметаллы
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