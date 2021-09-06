Новости: Экономика
6 сентября 2021, 06:30 • Илья Нежигай • 8730
На 6 сентября установлена цена на банковские металлы
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Национальный банк Украины на 6 сентября 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото - 1 571.3210 грн;
Серебро - 20.8436 грн;
Платина - 867.3888 грн;
Палладий - 2 076.8345 грн.
По сравнению с 5 сентября курс всех металлов упал, кроме платины.
Источник: УНН
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