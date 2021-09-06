6 сентября: день полетов над землей и день чтения книг

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Сегодня, 6 сентября, в мире отмечают День чтения книг и День полетов над землей. А верующие почитают память святого мученика Евтихия, пишет УНН.

День чтения книг

6 сентября отмечают День чтения книг. Не стоит путать его с Всемирным днем книги или Всемирным днем чтения вслух. Праздник создан, в частности, чтобы подбодрить тех, кто любит читать, или напомнить тем, кому такой процесс совсем не нужен, что чтение существует. Дата призвана стимулировать поклонников книги приобрести себе что-то новенькое для собственной библиотеки, сходить в библиотеку за свеженькой книге или дать понять “нечитающих”, что книги до сих пор существуют и их можно читать и играть в пролистывания бумажных страниц.

День полетов над землей

День полетов над землей традиционно отмечают 6 сентября. Однако примечательно то, что историю этого праздника вовсе не существует. На сегодняшний день неизвестно, кто придумал отмечать этот день и почему была выбрана именно эта дата. Но это не мешает любителям экстремальных видов спорта, связанных с прыжками и полетами, праздновать сегодняшний день.

День полетов над землей касается не только парашютистов, любителей роупджампинга, полетов на воздушном шаре, но и обычных пассажиров самолетов, а также профессионалов своего дела — пилотов, летчиков, космонавтов и стюардов, и просто тех кто любит летать.

Религиозные праздники

6 сентября православные христиане отмечают день святого мученика Евтихия. Другие названия этого праздника: “День Евтихия” “Евтихий”, “Евтихий-Заря тихая”. Мученик Евтихий был одним из учеников святых апостолов Павла и Иоанна Богослова. Он проповедовал христианскую веру, но не входил в 70 апостолов приближенных ко Христу.

Именины отмечают Арсен (Арсений), Георгий (Юрий), Евтихий, Максим, Петр.