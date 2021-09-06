В Украине без осадков, но с заморозками: погода на сегодня

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Украине сегодня ожидается погода без осадков, ночью - местами заморозки, днем - до 22 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 6 сентября без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 13-18° тепла; в южной части на Закарпатье ночью 6-11° тепла, днем 17-22°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Температура по области ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 13-18°, в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 13-15°.

Добавим

Сегодня, 6 сентября, в мире отмечают День чтения книг и День полетов над землей. А верующие почитают память святого мученика Евтихия.