Рош ха-Шана: евреи сегодня празднуют наступление нового года

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В иудаистской культуре наступления нового 5782 года по иудейскому календарю в этом году начнут праздновать вечером 6 сентября 2021. Празднование закончится вечером 8 сентября, пишет УНН.

Рош ха-Шана

Рош ха-Шана — праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Отмечают 1 и 2-го Тишрей, обычно приходится на конец сентября — начало октября. По традиции этот день не может приходиться на воскресенье, среду или пятницу.

По верованиям иудеев в этот день Бог определяет судьбу человека на следующий год, однако это решение не окончательное и в течение следующих десяти дней может быть изменено. Поэтому, с началом нового года начинаются десять дней раскаяния в течение которых верующие надеются получить благоприятное решение, которое будет окончательно утверждено на десятый день.

Рош ха-Шана в Украине

Праздник Рош ха-Шана приобрело в Украине статуса национального. Ежегодно на празднование еврейского нового года в Умань приезжает от 30 до 50 тысяч паломников из разных стран. В 2020 году из-за пандемии приехало в десять раз меньше паломников.