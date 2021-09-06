Рош ха-Шана: евреи сегодня празднуют наступление нового года
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В иудаистской культуре наступления нового 5782 года по иудейскому календарю в этом году начнут праздновать вечером 6 сентября 2021. Празднование закончится вечером 8 сентября, пишет УНН.
Рош ха-Шана
Рош ха-Шана — праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Отмечают 1 и 2-го Тишрей, обычно приходится на конец сентября — начало октября. По традиции этот день не может приходиться на воскресенье, среду или пятницу.
По верованиям иудеев в этот день Бог определяет судьбу человека на следующий год, однако это решение не окончательное и в течение следующих десяти дней может быть изменено. Поэтому, с началом нового года начинаются десять дней раскаяния в течение которых верующие надеются получить благоприятное решение, которое будет окончательно утверждено на десятый день.
Рош ха-Шана в Украине
Праздник Рош ха-Шана приобрело в Украине статуса национального. Ежегодно на празднование еврейского нового года в Умань приезжает от 30 до 50 тысяч паломников из разных стран. В 2020 году из-за пандемии приехало в десять раз меньше паломников.
В этом году в Украину на Рош ха-Шана ожидается прибытие в 50 тыс. хасидов.
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Чтобы на фоне коронавируса праздник был безопасным, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин принял постановление по противоэпидемическим мерам во время международного паломничества, поскольку в прошлом году хасиды в Умани нарушали карантин.
В частности, среди хасидов уже был зарегистрирован первый случай коронавируса.
Состоянием на вечер 5 сентября в Умань на празднование Рош ха-Шана прибыло уже почти 23 тыс. паломников-хасидов, в частности 1730 детей. Полиция зарегистрировала первые нарушения среди хасидов.