Рабочая неделя в столице началась с пробок

КИЕВ. 6 сентября. УНН. По состоянию на 8:10 понедельника, 6 сентября, на дорогах Киева заметно осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

Пробки образовались на проспектах Валерия Лобановского, Голосеевском, Победы, на улицах Дегтяревской, Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Вячеслава Черновола.

Кроме того, было затруднено движение по улицам Павла Скоропадского, Сечевых Стрельцов, Юрия Ильенко, Кирилловской, Стеценко, Ивана Выговского и на Чоколовском бульваре.

На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспекта Бажана, Соборности. Также пробки образовались на улицах Березняковской, Ижевской.

Движение на мостах Патона, Дарницком, Северном - затруднено в направлении правого берега. На мостах Метро и Южному можно проехать свободно.

Дополнение

В Киевской области сегодня без осадков. Температура по области ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 13-18°, в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 13-15°.