Посол Германии в Китае умер вскоре после вступления в должность

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Внешнеполитический советник канцлера Германии Ян Хеккер, недавно назначенный на должность посла в Китае, умер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-релиз Министерства иностранных дел Германии.

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"С глубокой печалью и потрясением мы узнали о внезапной смерти посла ФРГ в КНР, профессора, доктора Яна Хеккера. Наши мысли сейчас - с его семьей и близкими", - говорится в сообщении.

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Добавим, что Ян Хеккер умер в возрасте 54 лет.

Хеккер занял кресло посла в Китае в августе, до этого с 2017 года он возглавлял отдел внешней политики, политики безопасности и политики стимулирования социально-экономического развития. Его считали доверенным лицом канцлера Германии Ангелы Меркель.

В МИД Германии не назвали причины и подробности смерти дипломата.

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