В Афганистане может вспыхнуть гражданская война - генерал США

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли считает весьма вероятным возникновение в Афганистане условий для гражданской войны. Об этом он рассказал в интервью Fox News, передает УНН.

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"По моим военным оценкам,.. скорее всего, возникнут условия гражданской войны. Я не знаю, сможет ли "Талибан" консолидировать власть и установить управление", - сказал Милли.

Детали

Такое предположение генерала последовало после его беспокойства по поводу того, что террористические организации могут использовать ситуацию в Афганистане как возможность для получения выгоды.

"Я думаю, что есть как минимум очень высокая вероятность более широкой гражданской войны, и это, в свою очередь, приведет к условиям, которые, по сути, могут привести к воссозданию "Аль-Каиды" или росту "ИГИЛ" или других бесчисленных террористических групп", - сказал он.

Установление власти "Талибана"

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны начали эвакуировать из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств. США вывели свои силы до определенного крайнего срока - 31 августа, после 20-летней военной миссии в стране.

Несогласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя и.о. главы государства. Однако, уже 6 сентября представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что "Талибан" полностью взял под контроль северную афганскую провинцию Панджшер, последнюю, еще не покорившуюся талибам.