Силы сопротивления талибам выступили с опровержением заявлений боевиков о захвате Панджшера

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Фронт национального сопротивления (ФНС) в афганской провинции Панджшер в понедельник опроверг заявление движения “Талибан” о взятии региона под контроль и заявил, что продолжит противостоять боевикам, пишет УНН.

Детали

“Заявление „Талибана“ о взятии Панджшера — ложь... Мы уверяем народ Афганистана, что битва с „Талибаном“ и его сообщниками будет продолжаться, пока не восстановятся справедливость и свобода”, — говорится в сообщении ФНС в Twitter.

Контекст

Ранее представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что движение полностью взяло под контроль провинцию Панджшер — последнюю из не подчинившихся боевикам в стране.

ادعای دشمن متجاوز مبنی بر تصرف پنجشیر نادرست است. نیروهای مقاومت ملی در قرارگاه‌ها که از پیش ایجاد شده بود، حضور دارند و از شب گذشته تا اکنون جنگ در نقاط مختلف ادامه دارد. مردم افغانستان مطمین باشند که مقاومت تا رسیدن به آزادی و عدالت به نصرت خداوند ادامه می یابد. — National Resistance Front of Afghanistan (@nrfafg) September 6, 2021

Движение “Талибан” развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики “Талибана” без боя вошли в Кабул.

Несогласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.