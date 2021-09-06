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Одесская область - лидер по количеству выздоровевших от коронавируса за сутки

Одесская область - лидер по количеству выздоровевших от коронавируса за сутки

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Из 407 украинцев, победивших коронавирус за прошедшие сутки, 125 – жители Одесской области. Такие данные обнародовало Министерство здравоохранения Украины 6 сентября.

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Одесской области зафиксировано 63 новых случаев заболевания COVID-19. Трое человек ушли из жизни.

По суточной заболеваемости регион занимает третье место после Киева и Черновицкой области.

С начала пандемии в регионе лабораторно подтвердили 145 353 больных. 139 304 человек выздоровели, 3089 - умерли.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Коронавирус
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