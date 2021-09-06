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В Финляндии планируют отменить социальную дистанцию, которую ввели из-за COVID-19

В Финляндии планируют отменить социальную дистанцию, которую ввели из-за COVID-19

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Власть Финляндии предлагает отказаться от обязательного соблюдения в закрытых помещениях безопасной дистанции в два метра. Об этом сообщает УНН по данным Yle.

Детали

Такое решение правительство страны приняло на внеочередном заседании, которое состоялось в воскресенье.

Сообщают, что из закона уберут понятие “близкого контакта”, то есть дистанции в два метра, а также определенный законом уровень заражения.

В дальнейшем дистанцию “близкого контакта” будут определять региональные управления органов государственной власти.

Также премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что другие ограничительные меры, в частности масочный режим, отменят, когда полностью будет вакцинировано более 80% населения в возрасте от 12 лет. По ее словам, это может произойти уже в октябре.

Напомним

С 1 сентября Финляндия больше не будет требовать от прибывающих из стран и районов, которые не принадлежат к группе риска, отрицательный тест на COVID-19 или сертификат о прививках.

Источник: УНН
Теги: Финляндия, Коронавирус
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