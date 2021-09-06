В Финляндии планируют отменить социальную дистанцию, которую ввели из-за COVID-19
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Власть Финляндии предлагает отказаться от обязательного соблюдения в закрытых помещениях безопасной дистанции в два метра. Об этом сообщает УНН по данным Yle.
Детали
Такое решение правительство страны приняло на внеочередном заседании, которое состоялось в воскресенье.
Сообщают, что из закона уберут понятие “близкого контакта”, то есть дистанции в два метра, а также определенный законом уровень заражения.
В дальнейшем дистанцию “близкого контакта” будут определять региональные управления органов государственной власти.
Также премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что другие ограничительные меры, в частности масочный режим, отменят, когда полностью будет вакцинировано более 80% населения в возрасте от 12 лет. По ее словам, это может произойти уже в октябре.
Напомним
С 1 сентября Финляндия больше не будет требовать от прибывающих из стран и районов, которые не принадлежат к группе риска, отрицательный тест на COVID-19 или сертификат о прививках.