Байден не приедет в Украину в этом году - Кулеба

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Президент США Джо Байден совершит визит в Украину, но не в текущем году. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов, сообщает УНН.

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"Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и перелетит Днепр, и сядет в Борисполе, и поедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году, потому что дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год. Впрочем, мы работаем", - сказал Кулеба.

Детали

По словам министра, сейчас американская и украинская сторона сосредоточатся на выполнении тех договоренностей, которые достигли президенты во время встречи в Вашингтоне.

Что было ранее

1 сентября в Белом доме состоялась встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена.

По итогам встречи с американским лидером Владимир Зеленский заявил, что доволен, но не знает, возникла ли у них "химия".

Добавим, что Байден во время встречи заявил, что все еще помнит свое выступление в Верховной Раде, и хотел бы когда-нибудь снова посетить Украину.