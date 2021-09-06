Украинские легкоатлеты завоевали награды международных соревнований

КИЕВ. 6 сентября. УНН. По итогам легкоатлетического уик-энда представители Украины завоевали четыре призовых места на международных турнирах, сообщает УНН со ссылкой на данные ФЛАУ.

Детали

Виктория Ткачук победила в беге на 400 метров с барьерами и установила рекорд "Мемориала Камилы Сколимовской" - 54,18 с. Украинка на три сотые секунды опередила американку Нненью Хейли. Анна Рыжикова замкнула первую тройку (54,25 с).

Ирина Геращенко после соревнований в Брюсселе выступила еще и в Хожуве, где заняла второе место по прыжкам в высоту (1,94 м). Юлия Левченко только по попыткам уступила Камилле Личвинко и стала четвертой (1,91 м). Победила итальянка Елена Валлортигара (1,96 м).

В секторе для прыжков в высоту среди мужчин украинец Богдан Бондаренко добавил еще два сантиметра до лучшего результата сезона и с прыжком на 2,24 м разделил третье место с американцем Дэррилом Салливаном и поляком Норбертом Кобельски.

Михаил Кохан был пятым по метанию молота (76,31 м). Победил поляк Павел Файдек (79,60 м).

Дополнение

Украинский прыгун в высоту получил медаль международных соревнований в Италии.