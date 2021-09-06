В Украине руководили международным онлайн-казино: за год вывели более 30 млн долларов

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Киеве разоблачили нелегальное онлайн-казино, которое работало для рынков других стран, в том числе и таких, где такая деятельность запрещена законом. Об этом сообщила Государственная фискальная служба Украины, информирует УНН.

Детали

Расследование установило, что в Киеве, в одном из офисных помещений, одновременно работало более 60 человек, среди которых, кроме граждан Украины, граждане других стран. Сейчас выясняют легальность пребывания этих людей на территории Украины.

Основные виды деятельности предприятия — организация и администрирование онлайн-казино, а также служба поддержки ряда сайтов по предоставлению услуг азартных игр.

По данным ГФС, доход от такого бизнеса за прошлый год составляет более 30 млн долларов США. Схему ввода-вывода средств во время игры было построено с использованием различных финансовых инструментов, включая криптовалюту.

На территории Украины фигуранты зарегистрировали одно юридическое лицо и ряд физических лиц — предпринимателей, которых использовали для прикрытия противоправной деятельности. Фактический объем денег от такой деятельности не отражался, поэтому и не платили соответствующие налоги.

Также правоохранители обнаружили несоответствие в налоговой отчетности и неуплату единого социального взноса в значительных размерах. По результатам санкционированного обыска были изъяты наличные средства, печати фирмы нерезидента, печати ФЛП и юридических лиц, зарегистрированных в Украине, черновые записи, носители информации и компьютерная техника.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним

В прошлом году СБУ заблокировала деятельность 33 интернет-ресурсов, которые оказывали нелегальный доступ к азартным играм в запрещенных онлайн-казино и букмекерских конторах.